2019-06-11T17:42:56+03:00
Общество

Электрички между Ростовом-на-Дону и Сальском начали курсировать в ежедневном режиме

Пока что соглашение с Пригородной пассажирской компанией рассчитано до 30 сентября
Александр СТЕПАНОВ
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Этот вид транспорта очень востребован местными жителями. Фото: СКЖД.Этот вид транспорта очень востребован местными жителями. Фото: СКЖД.
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Электропоезд сообщением Ростов-на-ДонуСальск с нынешнего вторника, 11 июля, начал курсировать в ежедневном режиме (и в обратном направлении, соответственно, тоже). Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- Мы приняли такое решение после многочисленных обращений граждан, - пояснил глава донского региона.

В пресс-службе губернатора уточнили, что это стало возможным по условиям дополнительное соглашение к договору на выполнение перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, подписанному региональным министерством транспорта и Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией.

Добавим, что ранее пригородные поезда по этому маршруту курсировали только с пятницы по понедельник - между тем, именно этот вид транспорта особенно востребован местными жителями, чтобы добираться в медицинские и другие социальные учреждения, к местам работы или учебы, а также на дачи (остановки Мокрый Батай, Весна, 41-й, 43-й и 45-й км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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