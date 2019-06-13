2019-06-13T11:45:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону уничтожили больше тонны санкционированных апельсинов

Хозяин базы уверял, что они из Африки
Ольга ГОПАЛО
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Хозяин базы уверял, что фрукты из Африки. Фото: ЮТУ.Хозяин базы уверял, что фрукты из Африки. Фото: ЮТУ.
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В Ростове-на-Дону таможенники накрыли склад, в котором находилось больше тонны апельсинов. Однако арендовавший павильон индивидуальный предприниматель предоставить документы, подтверждающие факт покупки и таможенного декларирования товаров, не смог.

При этом страной происхождения которых, согласно маркировке, нанесенной на ящики, являлись Египет, Марокко и Танзания. Однако на этот счет у специалистов возникли сомнения.

- На апельсины был наложен арест, образцы товара – направлены на палинологическую экспертизу, которая позволяет определить регион происхождения фруктов по пыльцевым зернам, снимаемым с их поверхности, - рассказали в Южном таможенном управлении.

В итоге, согласно заключению таможенного эксперта, регионом происхождения товара являются страны Европы, ввоз продукции из которых запрещен в соответствии с Указом Президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

После этого 1 270,4 килограмма фруктов были изъяты и уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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