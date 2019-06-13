2019-06-13T11:59:43+03:00
Общество

В Ростовской области 22 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой

Среди укушенных 3 862 дончан
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области эпидемиологи озвучили статистику по пострадавшим от укуса клещей.В Ростовской области эпидемиологи озвучили статистику по пострадавшим от укуса клещей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области эпидемиологи озвучили статистику по пострадавшим от укуса клещей, которых с приходов пикников-шашлыков стало больше.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на Дону 22 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются эти насекомые. Лидерами по числу заболевших стали жители Сальского, Зимовниковского и Пролетарского районов.

Всего же в общей сложности, к врачам обратились 3 862 человек, которые стали жертвами кровопийц. Из них 1 282 – дети и подростки, возраст которых - до 14 лет. Чаще всего жертвами клещей становились жители Ростова-на-Дону, а также Таганрога и Волгодонска.

Санитарные врачи советуют, не относиться на авось к своему здоровью и при первых признаках повышения температуры, мышечных или суставных болях сразу же обращаться в медучреждение, так как промедление может быть фатальным для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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