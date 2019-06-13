СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-13T12:44:19+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на 14-16 июня 2019: в конце недели синоптики обещают дождь. Так, в четверг, 13 июня, метеорологи зафиксируют в донской столице температуру в плюс 34 градуса. И он станет самым жарким днем недели.

В пятницу, 14 июня, столбики термометров будут опускаться ниже, в этот день ожидается от 23 до 28 градусов выше нуля и солнышко. Ветер поднимется: временами его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

В субботу, 15 июня, снова будет тридцатиградусная жара. В этот день специалисты прогнозируют до плюс 31 градуса выше нуля. В воскресенье, 16 июня, такая же температура. Правда, во второй половине дня может пойти дождь. Сильный ливень обещают к среде, 19 июня, когда за несколько часов может выпасть 13 миллиметров осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU