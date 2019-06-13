2019-06-13T13:01:44+03:00
Общество

Маркировка из будущего: В Ростовской области уничтожат почти 12 тонн молока и кефира

Специалисты нашли целый букет нарушений на одном из донских предприятий
ГОШЕВ Игорь
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Специалисты нашли целый букет нарушений на одном из донских предприятий по производству молочной продукции.Специалисты нашли целый букет нарушений на одном из донских предприятий по производству молочной продукции.Фото: Юлия Лоза
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В Ростовской области внимание специалистов регионального Россельхознадзора привлекло одно из предприятий, которое расположено в городе Красный Сулин.

При проверке там нашли целый букет нарушений. В частности, 11,7 тонны молока хранилась в холодильнике без даты выработки, сроков годности и маркировки производителя. Вдобавок, еще 15 килограммов молочки были с истекшим сроком годности. Еще на 342 литрах молока и кефира, которые были расфасованы в тары, числилась «маркировка из будущего», то есть дата изготовления, которая еще не наступила. Кроме того, там же не соблюдались температурные условия хранения сырого молока до его направления на переработку.

На бизнесмена завели административное дело по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов» и подали в суд. В итоге, было принято решение изъять всю продукцию и уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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