В Ростове-на-Дону опасаются роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-14T09:57:40+03:00

На Дону уже зарегистрированы два десятка заболевших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону уже зарегистрированы два десятка заболевших

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В региональном Управлении Роспотребнадзор подвели статистику по числу заболевших энтеровирусной инфекцией. Оказалось, что с начала года было зарегистрировано два десятка случаев, из которых 19 в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Эпидемиологи говорят, что все они никак не связаны между собой.

- При этом наметилась тенденция к росту заболеваемости, - заключили санитарные врачи.

В ведомстве напомнили, что источником инфекции является больной человек. А основные пути передачи - водный и контактно-бытовой, а также воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей. Опасны сырая вода и приготовленный из нее лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные инфекцией. Инфекции подвержены маленькие дети, которые могут заразиться при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей.

К слову, энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, а в очищенных сточных водах – до двух месяцев. Доктора советуют: при первых признаках заболевания не надо заниматься самолечением, необходимо немедленно обращаться к врачам.

КОНКРЕТНО

Как не допустить заражение

- необходимо, по возможности, избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекции (в случае контакта с больными людьми одевать маску);

- ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;

- соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета;

- соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;

- пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

- тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках и в торговой сети, овощи и фрукты;

- проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривайте помещения;

- не пейте воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан;

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU