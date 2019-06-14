СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-14T14:01:14+03:00

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«Фестиваль реки Дон» 15 июня 2019 Ростов-на-Дону: программа мероприятий. Как рассказали в мэрии города, в этот день большой праздник запланирован в новом парке Левобережный. Там гостей будут ждать уже с 17:00. А праздничные гуляния продлятся до десяти часов вечера. Известно, что это ежегодный туристский фестиваль. По традиции, территории будет поделена на несколько тематических зон. Найти себе занятие смогут и дети, и взрослые. В частности, малышей займут рисованием на фигурах из пенопласта, там же будет работать мастер по аквагриму. Для любителей народного творчества будет организована выставка ярмарка, где свои работы представят умельцы. А еще - купить сувениры и предметы донского быта. Для желающих организуют мастер-классы.

Кроме того, ростовчане и гости донской столицы увидят представителей различных культур, живущих на Дону. Там же пройдет концерт народных коллективов, файер-шоу, а завершится вечер праздничным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU