В Ростове-на-Дону появятся автоматические станции по прокату самокатов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-15T10:01:35+03:00

В крупных мегаполисах прокат самокатов - и механических, и электрических - давно стал обыденным делом. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Речь пока идет только о механических средствах передвижения

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Самокат-шеринг появится в южной столице — соответствующая идея была озвучена на заседании городского совета по инвестициям.

- Есть проект - система проката механических самокатов, управляемых с помощью мобильного приложения: то есть можно будет и и рассчитать маршрут, и оплатить поездку, и отследить, где есть свободные самокаты, и связаться, если необходимо, со службой техподдержки,- сообщила и.о. директора экономического департамента Ростова-на-Дону Полина Коростиева.

Всего предполагается создание ста прокатных точек — по десять самокатов на каждой. Причем, процесс будет автоматизирован, с возможностью круглосуточной аренды. Суммарные вложения авторов идеи составят 40 млн рублей.

Правда, пока нет точных данных, когда проект запустят: самокаты, как объявили в ГИБДД, не являются транспортом, но нередко ловкачи выезжают на них на проезжую часть, а это — очень опасно. Соответственно, увеличение трафика за счет проката может усугубить ситуацию.

Поэтому пока что решили ограничиться созданием семи точек — на Пушкинской, в парках и скверах, где есть нормальные пешеходные зоны и велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU