В Ростовской области на завершение строительства домов для обманутых дольщиков направят 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-15T13:15:52+03:00

Многие дольщики уже устали ждать, когда же они получат свое жилье. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

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В трехлетнем плановом бюджете донского региона до 2021 года закладывается сумма в 1,5 млрд рублей для выплаты субсидий, предназначенных на завершение строительства тринадцати проблемных домов, сообщил глава Минстроя Ростовской области Сергей Куц.

По его словам, эта господдержка будет направляться на обязательные нужды объединений обманутых дольщиков — во-первых, на обследование техсостояния конкретного проблемного объекта, во-вторых, на разработку проектной документации для завершения строительства и проведение экспертизы, в-третьих, на авансы подрядчикам на строительство и т. д.

По данным ведомства, в реестре проблемных (в том числе, потенциально проблемных) объектов в Ростовской области насчитывается несколько сотен домов, а пострадавшими от недобросовестных застройщиков — порядка двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU