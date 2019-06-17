2019-06-17T12:27:36+03:00
Общество

«Бюстье супер!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала селфи из спортзала

Красавица всерьез заботиться о своей фигуре
ГОШЕВ Игорь
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После каждой такой фотографии поклонников у красавицы становится все больше. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.После каждой такой фотографии поклонников у красавицы становится все больше. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала селфи из спортзала, чем вызвала шквал восхищенных комментариев у своих подписчиков. И это неудивительно: у модели уже трое детей, при этом она очень тщательно следит за своей фигурой. А еще делится своими достижениями и секретами с поклонниками, например, однажды опубликовала целый комплекс упражнений для идеального тела.

Поклонники на этот раз так отреагировали на фотокарточку: «Поля, я от тебя в восторге! Снимай себя чаще. Но не снимай еду. Все на диете!», «Полина, если будет время и желание поделись с нами режимом своего питания и тренировок, а может еще откроете еще и секретики?», «Полина Васильевна, бюстье супер!» и «Вы крутая!».

polinadibrovapolinadibrova
#SuperМама
854 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но не обошлось и без критики: «Вот когда делать нечего!»,«Танцы уже пройденный этап?» и «Стала на себя не похожа. Бледная, худая. Ужас».

Фото Полины набрало уже сотни лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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