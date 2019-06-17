2019-06-17T12:52:43+03:00
Общество

«Я хочу на тебе жениться!»: Поклонник сделал предложение Юлии Ефимовой, увидев ее фото в купальнике

Красавица позировала в Барселоне на фоне бассейна
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова снова очаровывает мужские сердца. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова снова очаровывает мужские сердца. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова снова очаровывает мужские сердца. На этот раз поводом для этого послужил ее снимок, который был сделан в Барселоне. На нем лидер российской сборной по плаванию стоит на фон бассейна в купальнике и счастливо улыбается.

Многие тут же описали увиденное в комментариях: «Красотка и ее хорошее настроение», «Восхитительная, Юленька!», «Самая самая красивая!», «Само совершенство!» и «На тебя могу смотреть долго».

Были пожелания, касающиеся новых побед: «Удачи, солнышко!», «Успехов вам, Юлия!», «Вперед! Только к победе!» и «Самая лучшая, только вперед, не оглядывайся назад».

pryanya93pryanya93
Barcelona always makes me feel like this
23052 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Юля, вы настоящая королева воды! Пройти эти околоспортивные судилища и вернуться на самый верх - не всякий способен. Респект и восхищение, - подписал один из Интернет-пользователей.

Но были и те, кого настолько впечатлили личность и обаяние спортсменки, что они не задумываясь предложили ей свои руку и сердце: «Ты продолжаешь сводить с ума!» и «Я хочу на тебе жениться, Юля!». Правда, пока на такие откровения Ефимова никак не отреагировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белой Калитве капремонт Дворца спорта может затянуться
Дом ребенка в женской исправительной колонии Азова признали лучшим в России
«Почему феминистка не может быть секси?»: Ксения Собчак раскритиковала пост самой сексуальной блондинки России
«Кто этот ангел»: Подписчики посвящают стихи и песни «Мисс Россия-2019» Алине Санько
«Любовь чувствуется даже через фото»: Поклонники похвалили супругу футболиста Дмитрия Тарасова за трогательный снимок из ресторана
«Бюстье супер!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала селфи из спортзала
«Да ну, пацан что ли?»: Поклонники по форме живота пытаются определить пол будущего ребенка футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева
Всероссийский конкурс «Семья года» 2019: от Ростовской области выбрали пять семей
В Ростовской области на отстрел волков и шакалов охотникам выделят 831 тысячу рублей
В Ростовской области работу на лето найдут 15 тысячам подросткам
Какой выбрать автомобиль и где самые выгодные акции: расскажем в рамках «Автотура»
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 17-23 июня 2019: синоптики обещают палящее солнце
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июня 2019: где и когда
В центре Ростова-на-Дону во время пожара в многоэтажном доме эвакуировали 25 человек
В Ростовской области ожидаются дожди и сильный ветер
В Ростове-на-Дону четыре часа тушили загоревшийся ангар
В Ростове-на-Дону разыскали 9-летнего мальчика, который два дня не возвращался домой
17 июня дончанам расскажут, как получить компенсацию за отдых ребенка в детском лагере
Вылет самолета Сухой Суперджет 100 из Платова задержался на три часа из-за неисправности
"Любовь без границ": в парке Ростова-на-Дону сняли на видео занимающуюся сексом парочку
"Стиль - Ростовская пустошь": жители южной столицы возмущены уходом за левым берегом Дона
124 ростовчанина не могут выехать за границу из-за долгов по арендной плате
В Ростове-на-Дону автовор прятался от полицейских в кустах