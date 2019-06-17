«Я хочу на тебе жениться!»: Поклонник сделал предложение Юлии Ефимовой, увидев ее фото в купальнике

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-17T12:52:43+03:00

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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области Юлия Ефимова снова очаровывает мужские сердца. На этот раз поводом для этого послужил ее снимок, который был сделан в Барселоне. На нем лидер российской сборной по плаванию стоит на фон бассейна в купальнике и счастливо улыбается.

Многие тут же описали увиденное в комментариях: «Красотка и ее хорошее настроение», «Восхитительная, Юленька!», «Самая самая красивая!», «Само совершенство!» и «На тебя могу смотреть долго».

Были пожелания, касающиеся новых побед: «Удачи, солнышко!», «Успехов вам, Юлия!», «Вперед! Только к победе!» и «Самая лучшая, только вперед, не оглядывайся назад».

pryanya93 Barcelona always makes me feel like this

- Юля, вы настоящая королева воды! Пройти эти околоспортивные судилища и вернуться на самый верх - не всякий способен. Респект и восхищение, - подписал один из Интернет-пользователей.

Но были и те, кого настолько впечатлили личность и обаяние спортсменки, что они не задумываясь предложили ей свои руку и сердце: «Ты продолжаешь сводить с ума!» и «Я хочу на тебе жениться, Юля!». Правда, пока на такие откровения Ефимова никак не отреагировала.

ИСТОЧНИК KP.RU