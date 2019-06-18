Дополнительные выборы по четырем округам в гордуму Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-18T15:13:40+03:00

Четыре кресла в действующем созыве городской думы вакантны с сентября 2018 года. Фото: пресс-служба гордумы Ростова-на-Дону.

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Городская дума южной столицы определилась с датой дополнительных выборов для пополнения своего текущего состава по четырем избирательным округам.

- В соответствии с законодательством, мы назначаем дату на второе воскресенье сентября — в Единый день голосования, - объявила глава города — председатель гордумы южной столицы Зинаида Неярохина.

Речь идет о двух одномандатных округах в Ворошиловском районе, №№1 и 2, а также по одному — в Кировском (№11) и Октябрьском (№14): депутаты, которые представляли названные территории в думе ранее, в сентябре прошлого года были избраны в Законодательное собрание Ростовской области.

Таким образом, имена тех, кто займет эти вакантные кресла, станут известны во время ближайшего большого дня голосования, намеченного на 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU