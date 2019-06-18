Дополнительные выборы по четырем округам в гордуму Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября
Городская дума южной столицы определилась с датой дополнительных выборов для пополнения своего текущего состава по четырем избирательным округам.
- В соответствии с законодательством, мы назначаем дату на второе воскресенье сентября — в Единый день голосования, - объявила глава города — председатель гордумы южной столицы Зинаида Неярохина.
Речь идет о двух одномандатных округах в Ворошиловском районе, №№1 и 2, а также по одному — в Кировском (№11) и Октябрьском (№14): депутаты, которые представляли названные территории в думе ранее, в сентябре прошлого года были избраны в Законодательное собрание Ростовской области.
Таким образом, имена тех, кто займет эти вакантные кресла, станут известны во время ближайшего большого дня голосования, намеченного на 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU