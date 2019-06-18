2019-06-18T15:13:40+03:00
Политика

Дополнительные выборы по четырем округам в гордуму Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября

Кресла народных избранников освободились после избрания четырех ростовских депутатов в донской парламент
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Четыре кресла в действующем созыве городской думы вакантны с сентября 2018 года. Фото: пресс-служба гордумы Ростова-на-Дону.Четыре кресла в действующем созыве городской думы вакантны с сентября 2018 года. Фото: пресс-служба гордумы Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Городская дума южной столицы определилась с датой дополнительных выборов для пополнения своего текущего состава по четырем избирательным округам.

- В соответствии с законодательством, мы назначаем дату на второе воскресенье сентября — в Единый день голосования, - объявила глава города — председатель гордумы южной столицы Зинаида Неярохина.

Речь идет о двух одномандатных округах в Ворошиловском районе, №№1 и 2, а также по одному — в Кировском (№11) и Октябрьском (№14): депутаты, которые представляли названные территории в думе ранее, в сентябре прошлого года были избраны в Законодательное собрание Ростовской области.

Таким образом, имена тех, кто займет эти вакантные кресла, станут известны во время ближайшего большого дня голосования, намеченного на 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деньги получил, а не отработал: В Ростовской области воспитатель детского сада задолжал 685 тысяч рублей, которые получил в качестве «подъемных»
Подписчики называют ее ангелом: «Мисс Россия» Алина Санько цитирует Твардовского и восхищается Байкалом
Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, как осталась в Ростове-на-Дону без багажа
Три компании из Ростовской области вошли в ТОП-20 самых дорогих землевладений России
«Рост мешает, а шляпка-давит»: Хейтеры раскритиковали романтичный образ третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова
«Когда же свадьба?»: Поклонники обсуждают совместное фото самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой с возлюбленным
«Ростелеком» организовал интернет для «Блогеров России»
«Неудобный пассажир»: «Глотательница жезла» в бикини устроила в маршрутке фотосессию
Ростовский автовладелец отсудил у аэропорта "Платов" компенсацию за поврежденный на платной парковке "Мерседес"
Четыре года измывался над ребенком: жителя Ростовской области задержали за развращение пасынка
Ростовское АТП-3, проигравшее свои автобусные маршруты конкурентам из Ижевска, получило "черную метку"
Число банкоматов с бесконтактной технологией ВТБ увеличит вдвое
Кровавый вечер: в кафе Ростова-на-Дону произошла поножовщина
"Течет ручей, бежит ручей": в Ростове-на-Дону образовался коммунальный родник
В Ростове-на-Дону горел склад пива и воды
Полузащитник Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом"
В Ростове-на-Дону на перегоне железной дороги пенсионер погиб от удара током
Привокзальную площадь Ростова-на-Дону снова "почистили" от ларьков
Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону стал замом градоначальника
Как получить кэшбэк до 4000 рублей – расскажут в «БКС Брокер»
Четыре года ужаса: жителя Ростовской области задержали за изнасилование инвалида
В Ростовской области 8-классник порезал взрослого складным ножом
В Ростовской области ожидают жару до + 38
В Белой Калитве капремонт Дворца спорта может затянуться
Дом ребенка в женской исправительной колонии Азова признали лучшим в России
«Почему феминистка не может быть секси?»: Ксения Собчак раскритиковала пост самой сексуальной блондинки России
«Кто этот ангел»: Подписчики посвящают стихи и песни «Мисс Россия-2019» Алине Санько