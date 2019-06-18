2019-06-18T16:22:14+03:00
Общество

Ростовский автовладелец отсудил у аэропорта "Платов" компенсацию за поврежденный на платной парковке "Мерседес"

Пока он был в отъезде, на машину рухнула рекламная конструкция
Александр СТЕПАНОВ
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Решение суда вступило в законную силу.Решение суда вступило в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Владелец Mercedes-Benz из Ростова-на-Дону отсудил у оператора платной парковки аэропорта «Платов», компании «Ростоваэроинвест», компенсацию за повреждение своего автомобиля. На это потребовалось больше года.

- Инцидент произошел весной 2019-го, когда хозяин иномарки был в отъезде, оставив ее на неделю на платной парковке «Платова», - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в областном суде. - В один из дней на машину рухнула рекламная конструкция, оставившая на корпусе вмятины.

Вернувшись из командировки и увидев покореженный «Мерседес», мужчина предъявил, соответственно, претензии к оператору парковки, предложив ему добровольно компенсировать ущерб. А тот отказался.

Тогда автовладелец обратился уже в Первомайский суд, затребовав компенсацию, и — выиграл дело: согласно судебному решению от 11 марта нынешнего года, «Ростоваэроинвест» должен был выплатить ему 53,6 тысячи рублей в качестве материального ущерба (еще 100 тысяч заплатила страховая компания), плюс 76,8 тысячи штрафа и судебные расходы.

Но — оператор решил оспорить это решение в вышестоящей судебной инстанции.

- Судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, - отметили в облсуде. - Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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