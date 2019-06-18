2019-06-18T18:57:43+03:00
Общество

«Неудобный пассажир»: «Глотательница жезла» в бикини устроила в маршрутке фотосессию

Подписчики в восторге от выходки красавицы
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики в восторге от выходки красавицы.Подписчики в восторге от выходки красавицы.
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Мария Форт из Ростова-на-Дону в очередной раз шокировала Интернет-пользователей своей выходкой. Звезда Интернета уже прославилась после того, как ради операции по увеличению груди попыталась проглотить полицейский жезл. Из-за этого людей в форме чуть не уволили из органов, а вот подписчиков у Марии в Инстаграм стало в разы больше.

Вот и на этот раз блондинка устроила фотосессию прямо в салоне маршрутки. Причем, вместо привычной одежды выбрала бикини. При этом красавица решила поделиться с поклонниками советами, как избавиться от ненужного. Свой пост она назвала «Неудобный пассажир».

- Бывает такое, что ты хочешь сделать выбор, а не можешь, - пишет Мария. - Возникает вопрос: а как все-таки сделать правильно?

И сама же отвечает на него так: «Никак. Помни, ты не должен находиться там, где не хочешь, работать на не любимой работе, общаться с токсичными людьми. В своей жизни выбираешь ты, и только ты. Больше никто!»

А в заключение добавила: «Не бойся быть неудобным, неправильным - есть вероятность, что почувствуешь свободу!».

Однако подписчиков красотки больше впечатлила ее форма одежды и окружение.

masha_fort777masha_fort777
НЕУДОБНЫЙ ПАССАЖИР
167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Дамы с тобой что-то вообще не рады ... а ты звезда, - написал один из поклонников.

- Передаем за проезд, - пошутил другой.

- Это конечная? - поддержал юморной тон предыдущего комментатора еще один подписчик ростовчанки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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