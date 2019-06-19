В Ростовской области мужчина расплатился с продавцом «пятнадцатой» купюрами из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-19T12:38:10+03:00

С продавцом злоумышленник расплатился не обычными деньгами, а купюрами из «банка приколов». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, которого обвиняли сразу по двум статьям уголовного кодекса. Инцидент произошел в городе Гуково.

Как рассказали в областной прокуратуре, дело было в конце апреля прошлого года. Тогда подсудимый решил купить автомобиль у своего знакомого. Речь шла о покупке легковушки «пятнадцатой» модели. Однако с продавцом злоумышленник расплатился не обычными деньгами, а 12 купюрами из «банка приколов».

- Этим он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 74 тысяч рублей, - добавили в ведомстве. - Желая скрыть произошедшее, под надуманным предлогом подсудимый вывез продавца в безлюдное место, где нанес ему пустыми стеклянными бутылками несколько ударов по голове. В тот же день он забрал из дома убитого те самые сувенирные купюры.

В итоге, мужчину судили по статьям «Мошенничество» и «Убийство». В общей сложности, суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Их он будет отбывать в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU