Михаил Фишкин: «Основная задача не допустить лесных пожаров»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-19T14:53:07+03:00

Ростовская область - один из самых малолесных регионов в России. Площадь лесного фонда области составляет всего лишь 2,4% от общей территории

Изменить размер текста: A A

Все леса области отнесены к защитным лесам, основное их назначение - выполнение водоохранных, защитных, оздоровительных функций. Из общей площади лесов Ростовской области на долю естественных приходится не более трети.

Первые лесные массивы были заложены в области в начале XX века на Верхнем Дону для предотвращения движущихся песков. Сегодня площадь лесного фонда области составляет более 360 тысяч гектаров, в том числе покрытая лесом - почти 240 тысяч гектаров.

О том, как защищают леса на Дону, рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

ВСЕ ОПАСНЫЕ МЕСТА ПОД КОНТРОЛЕМ КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

- Михаил Валерьевич, с начала апреля в Ростовской области объявлен пожароопасный период. Насколько надежно защищены донские леса от пожаров?

- Мы работаем над тем, чтобы, прежде всего, не допустить лесных пожаров. Чтобы вырастить лес, необходима настоящая любовь к своему делу и десятилетия напряженного труда. А для того, чтобы уничтожить лес, достаточно одной спички.

Именно поэтому постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется на территории всего лесного фонда.

Для наземного мониторинга территории лесного фонда утверждено 75 групп патрулирования, разработано 397 маршрутов патрулирования общей протяженностью около 37 тысяч километров.

Система раннего обнаружения лесных и ландшафтных пожаров, а также 42 камеры видеонаблюдения позволяют охватить 100% лесного фонда области, отнесенного к первому классу природной пожарной опасности.

Ведется непрерывное наблюдение с десяти пожарно-наблюдательных вышек и 25 пунктов наблюдения на господствующих высотах.

К работе по предупреждению лесных пожаров приступили 14 пожарно-химических станций. Лесопожарные формирования рассредоточены в наиболее пожароопасных местах лесного фонда.

Создана группировка сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Она насчитывает более трех тысяч человек, около тысячи единиц техники, свыше шести тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

ОБНОВЛЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ ИДЕТ ПОСТОЯННО

- Какими темпами новые леса появляются на территории Ростовской области?

- До нынешнего года молодые леса ежегодно закладывались на территории более 1 200 гектаров. При этом Ростовская область на протяжении уже многих лет стабильно занимала лидирующие позиции по лесовосстановлению среди субъектов Южного федерального округа.

С нынешнего года благодаря национальному проекту «Экология» площадь посадки лесов будет постоянно увеличиваться.

Уже в 2019 году на землях лесного фонда акации и сосны были высажены на площади 1 300 гектаров, что на 100 га больше, чем в 2018 году. Кроме этого, было выполнено дополнение ранее посаженных лесных культур на площади 103 гектара. А всего за пять лет, начиная с 2019 года, на Дону лесными культурами будет засажено около 10 тысяч гектаров.

- В таких условиях, когда должно появиться столько лесов, хватит ли работникам лесного хозяйства имеющейся техники?

- Конечно, для ухода за имеющимися и новыми лесными массивами потребуется дополнительная техника. На ближайшие шесть лет на ее приобретение из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей. Это позволит к 2024 году оснастить новой лесопожарной техникой и оборудованием все специализированные областные учреждения на 100%.

Кроме того, в рамках нацпроекта на три года, начиная с 2019-го, запланировано 3,7 млн рублей на приобретение лесопосадочной техники и оборудования.

Уже в этом году область планирует приобрести 35 малых лесопатрульных комплексов и восемь лесных культиваторов.

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ПОЖАРОВ - УВЫ, ЧЕЛОВЕК

- Очень часто пожары возникают из-за беспечности людей. Ведется ли профилактическая и разъяснительная работа с населением?

- Одну из важнейших задач мы видим в воспитании бережного отношения граждан к лесу. Дважды в год проводятся дни древонасаждения, в рамках которых жители области высаживают сотни тысяч деревьев, кустарников и цветов. Живой отклик среди людей находят такие акции, как экологические субботники, «Берегите лес» и другие.

В городах и районах области сотрудники минприроды и государственных автономных учреждений «Лес» проводят открытые уроки на противопожарную тематику, беседы и лекции с населением, различные просветительские акции, распространяют печатную продукцию, устанавливают аншлаги и баннеры.

Также, пользуясь случаем, напомню, что на территории Ростовской области запрещено выжигание сухой растительности и мусора. Очень часто эти действия становятся причиной лесных пожаров. Борьба с этими правонарушениями остается одним из приоритетных направлений, особенно в пожароопасный сезон.

В декабре 2017 года по инициативе министерства внесены изменения в областной закон об административных правонарушениях: увеличен размер штрафов за выжигание сухой растительности.

- Если гражданин заметил возгорание в лесу или в поле, что ему следует делать?

- Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU