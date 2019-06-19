«Представляю как обидно Ольге...»: Подписчики обсуждают римские каникулы футболиста Дмитрия Тарасова с женой
Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала фотографии во время их путешествия по Риму.
- Кто не был в Колизее, тот не был в Италии, - подписала Анастасия Тарасова снимок вместе с любимым мужем. - Я в диком восторге от архитектуры Рима, его атмосферы и истории, которая живет в каждом сохраненном здании этого города. Потрясающе, одним словом. Изучаем дальше.
А следом поделилась еще одним фото - у фонтана Треви. В итоге, один из подписчиков оставил такой комментарий: «На том же месте... Представляю как обидно Ольге...». Вероятно, имея ввиду похожий отпуск спортсмена с его предыдущей женой — певицей Ольгой Бузовой.
Однако многие остудили пыл сочувствующего такими комментариями: «На этом месте бывают миллионы людей... Я тоже там монетку кидала. Мне тоже обидно», «Супер! Я тоже когда-то в фонтан денежку кидала. Эх, ностальгия, наше свадебное путешествие» и «Настя, не слушайте никого! Вы - супер».
Поклонники желают паре: «Такие красивые и счастливые. Будьте всегда такими», «Милые» и «Приятно на Вас смотреть».
К слову, каждый пост Анастасии нравится десяткам тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU