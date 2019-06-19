«Представляю как обидно Ольге...»: Подписчики обсуждают римские каникулы футболиста Дмитрия Тарасова с женой

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-19T17:38:28+03:00

Пара наслаждается жизнью, а хейтеры никак не могут оставить их в покое. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Пара наслаждается жизнью, а хейтеры никак не могут оставить их в покое

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала фотографии во время их путешествия по Риму.

- Кто не был в Колизее, тот не был в Италии, - подписала Анастасия Тарасова снимок вместе с любимым мужем. - Я в диком восторге от архитектуры Рима, его атмосферы и истории, которая живет в каждом сохраненном здании этого города. Потрясающе, одним словом. Изучаем дальше.

kostenko.94 Услада для глаз - фонтан Треви

А следом поделилась еще одним фото - у фонтана Треви. В итоге, один из подписчиков оставил такой комментарий: «На том же месте... Представляю как обидно Ольге...». Вероятно, имея ввиду похожий отпуск спортсмена с его предыдущей женой — певицей Ольгой Бузовой.

Однако многие остудили пыл сочувствующего такими комментариями: «На этом месте бывают миллионы людей... Я тоже там монетку кидала. Мне тоже обидно», «Супер! Я тоже когда-то в фонтан денежку кидала. Эх, ностальгия, наше свадебное путешествие» и «Настя, не слушайте никого! Вы - супер».

Поклонники желают паре: «Такие красивые и счастливые. Будьте всегда такими», «Милые» и «Приятно на Вас смотреть».

К слову, каждый пост Анастасии нравится десяткам тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU