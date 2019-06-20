Пьяные школьники из Ростовской области сожгли прохожего

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-20T12:15:40+03:00

Злоумышленники облили мужчину горючей жидкостью и подожгли, а затем спокойно разошлись по домам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Азове следователи выясняют детали ЧП с участием трех подростков и взрослого мужчины.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 16-летние семиклассник и восьмиклассник, а также их 15-летний приятель пили на улице чачу, а затем пошли гулять по городу. На улице Победы они встретили 46-летнего мужчину.

Школьники стали провоцировать незнакомца на скандал.

- В какой-то момент между школьниками и 46-летним жителем Азова вспыхнула ссора, во время которой юноши набросились с кулаками на оппонента, - сообщил собеседник издания. - Подростки избивали мужчину с остервенением: удары ногами наносили по всему телу и голове. В результате мужчина скончался. Злоумышленники облили его горючей жидкостью и подожгли, а затем спокойно разошлись по домам.

Но оперативники задержали подростков. В их отношении возбудили уголовное дело. Известно, что двое из школьников состоят на учете в комиссии ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU