Пьяные школьники из Ростовской области сожгли прохожего
В Азове следователи выясняют детали ЧП с участием трех подростков и взрослого мужчины.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 16-летние семиклассник и восьмиклассник, а также их 15-летний приятель пили на улице чачу, а затем пошли гулять по городу. На улице Победы они встретили 46-летнего мужчину.
Школьники стали провоцировать незнакомца на скандал.
- В какой-то момент между школьниками и 46-летним жителем Азова вспыхнула ссора, во время которой юноши набросились с кулаками на оппонента, - сообщил собеседник издания. - Подростки избивали мужчину с остервенением: удары ногами наносили по всему телу и голове. В результате мужчина скончался. Злоумышленники облили его горючей жидкостью и подожгли, а затем спокойно разошлись по домам.
Но оперативники задержали подростков. В их отношении возбудили уголовное дело. Известно, что двое из школьников состоят на учете в комиссии ПДН.
ИСТОЧНИК KP.RU