«Вот это ты зажигательная»: Подписчики обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
Поющая «Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области с каждым днем становится все популярнее. Под каждым ее постом появляются десятки тысяч лайков от восторженных поклонников. Ведь на своей странице в Инстаграм красавица не только делится с ними советами о том, как всегда быть модной и стильной, имея всего несколько вещей в гардеробе, но и балует мужскую часть своих подписчиков жаркими фото. Вот и на этот раз блондинка опубликовала снимок, сделанный на одном из ее концертов.
- В Москве + 30, практически тропики! А всем известно, что тропическая жара легче переносится вечером, - подписала она.
И, как результат, получила множество комплиментов: «Красотка-Зажигалочка», «Очень красивая», «Вы как всегда потрясающая», «Какую жару только зажигать» и «Вот это ты зажигательная красотка».
Только этот снимок модели оценили почти 23 тысячи ее подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU