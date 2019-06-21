«Обожаю минимализм»: Фанаты в восторге от нового фото звезды Playboy Марии Лиман
На странице звезды Playboy Марии Лиман из Ростова-на-Дону десятки восторженных комментариев появилось после того, как модель опубликовала откровенное фото. На снимке сексапильная брюнетка восседает на стуле в плаще, трусиках и бюстгальтере.
- Обожаю минимализм, - подписала Мария фотокарточку. - Для меня он проявляется в одежде, на мой взгляд, очень сексуально под пальто, шубу или плащ надевать нижнее белье.
У подписчиков сразу же разыгралось воображение.
- А пробовала тоже самое, только без белья, - написал один из них.
- Тогда уж под пальто вообще ничего лучше не надевать, - поддержка его другой.
- Не воображай. Ты и так красива, - сделал комплимент модели третий.
Были и такие комментарии: «А ля синяя пантера!», «Да, смотрится круто», «Ну, о-о-очень выразительно, Мария» и «Охх.... эта девочка, сводит с ума».
ИСТОЧНИК KP.RU