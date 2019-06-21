2019-06-21T16:01:39+03:00
Общество

«Обожаю минимализм»: Фанаты в восторге от нового фото звезды Playboy Марии Лиман

Подписчики модели дают советы, как ей стать еще лучше
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики модели дают советы, как ей стать еще лучше. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Подписчики модели дают советы, как ей стать еще лучше. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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На странице звезды Playboy Марии Лиман из Ростова-на-Дону десятки восторженных комментариев появилось после того, как модель опубликовала откровенное фото. На снимке сексапильная брюнетка восседает на стуле в плаще, трусиках и бюстгальтере.

- Обожаю минимализм, - подписала Мария фотокарточку. - Для меня он проявляется в одежде, на мой взгляд, очень сексуально под пальто, шубу или плащ надевать нижнее белье.

liman_marialiman_maria
Обожаю минимализм
8034 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

У подписчиков сразу же разыгралось воображение.

- А пробовала тоже самое, только без белья, - написал один из них.

- Тогда уж под пальто вообще ничего лучше не надевать, - поддержка его другой.

- Не воображай. Ты и так красива, - сделал комплимент модели третий.

Были и такие комментарии: «А ля синяя пантера!», «Да, смотрится круто», «Ну, о-о-очень выразительно, Мария» и «Охх.... эта девочка, сводит с ума».

ИСТОЧНИК KP.RU

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