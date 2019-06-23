2019-06-23T11:03:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону драка неадекватного маршрутчика с водителем легковушки попала на видео

Пассажиры, рассказали, что до конфликта на дороге, при жаре в плюс 40, он зачем-то включил в микроавтобусе отопление
Александр СТЕПАНОВ
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Шофер решил продемонстрировать навыки единоборств. Фото: ВК, паблик "Ростов-Папа".Шофер решил продемонстрировать навыки единоборств. Фото: ВК, паблик "Ростов-Папа".
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Инцидент, который сняли на видео и выложили в сеть очевидцы, произошел на маршруте №40 в субботу, 22 июня, около полудня.

- В маршрутке стояла страшная жара, на улице - плюс 40, так еще и отопление было зачем-то включено, - рассказала пассажирка. - Я ехала с Западного на ул. Днепропетровскую, Водитель всю дорогу был агрессивен, хамил, грубил, подрезал, обгонял — в общем, едешь домой и молишься. Так он еще и руки решил распустить на владельца автомобиля, который был прав! Легковая ехала прямо, а водитель маршрутки начал отъезжать от обочины, не убедившись, что нет помехи. Водитель маршрутки начал кричать, материться в адрес водителя легковой, выскочил из маршрутки и начал распускать руки. Ну это уже вообще перебор! Кого берут на работу наши транспортные предприятия?! Как можно таким не уравновешенным личностям доверять возить людей?

Комментариев от автоколонны №1559, которой принадлежит этот автобус малой вместимости, и от департамента транспорта Ростова-на-Дону пока не поступало. В правоохранительных органах, в свою очередь, уточнили, что по поводу этого конфликта никто с заявлением не обращался.

Драчливый водитель маршрутки напал на водителя легковушки 22.06.2019. Ростов-на-Дону..// Видео: ВК, паблик "Ростов Главный"

ИСТОЧНИК KP.RU

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