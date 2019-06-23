2019-06-23T14:13:54+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 25 июня на день введут «сухой закон»

Ограничения связаны с проведением выпускного в школах
Александр СТЕПАНОВ
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В этот день на бутылки в магазинах можно будет разве что просто посмотреть.В этот день на бутылки в магазинах можно будет разве что просто посмотреть.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Во вторник, 25 июня, в южной столице будет полностью запрещена розничная продажа спиртного — и на целый день в Ростове-на-Дону наступил «сухой закон».

- Региональным законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», в День выдачи в общеобразовательных организациях аттестатов о среднем общем образовании алкогольная продукция не продается, - напомнили в городском управлении торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону.

Впрочем, эти ограничения касаются только магазинов, но не кафе, баров и ресторанов.

И, к слову, именно в этот день запрет будет действовать не по всей Ростовской области, а только в самой южной столице, Красносулинском, Цимлянском и Сальском районах, плюс в некоторых поселениях Азовского, Песчанокопского, Кашарского, Чертковского районов.

А в других муниципалитетах запреты будут вводиться, поочередно, с 26 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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