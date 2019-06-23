В Ростове-на-Дону 25 июня на день введут «сухой закон»
Во вторник, 25 июня, в южной столице будет полностью запрещена розничная продажа спиртного — и на целый день в Ростове-на-Дону наступил «сухой закон».
- Региональным законом «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», в День выдачи в общеобразовательных организациях аттестатов о среднем общем образовании алкогольная продукция не продается, - напомнили в городском управлении торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону.
Впрочем, эти ограничения касаются только магазинов, но не кафе, баров и ресторанов.
И, к слову, именно в этот день запрет будет действовать не по всей Ростовской области, а только в самой южной столице, Красносулинском, Цимлянском и Сальском районах, плюс в некоторых поселениях Азовского, Песчанокопского, Кашарского, Чертковского районов.
А в других муниципалитетах запреты будут вводиться, поочередно, с 26 по 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU