Житель Ростова-на-Дону по липовым документам об аварии пытался получить 330 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону задержали 34-летнего местного жителя, которого считают причастным к мошенничеству. Согласно официальной версии, он пытался провернуть аферу со страховкой на 330 тысяч рублей.
- В отдел полиции Первомайского района обратился представитель одной из страховых компаний, - пояснили в ведомстве. - Он рассказал, что у него вызвали подозрение документы по ДТП с участием БМВ и ВАЗ-217230.
Как оказалось, повреждения, которые были указаны якобы потерпевшим, не соответствовали действительности, а мужчина подделал бумаги, инсценировав аварию.
На данный момент возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с ростовчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU