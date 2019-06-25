Житель Ростова-на-Дону по липовым документам об аварии пытался получить 330 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-25T17:31:28+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали 34-летнего местного жителя, которого считают причастным к мошенничеству. Согласно официальной версии, он пытался провернуть аферу со страховкой на 330 тысяч рублей.

- В отдел полиции Первомайского района обратился представитель одной из страховых компаний, - пояснили в ведомстве. - Он рассказал, что у него вызвали подозрение документы по ДТП с участием БМВ и ВАЗ-217230.

Как оказалось, повреждения, которые были указаны якобы потерпевшим, не соответствовали действительности, а мужчина подделал бумаги, инсценировав аварию.

На данный момент возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с ростовчанина взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU