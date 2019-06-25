Новым главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону стала женщина
Администрацию центрального района южной столицы — Кировского — стала женщина: Наталия Симаченко, которая до этого трудилась первым замглавы Первомайского района города.
- Да, это так: Симаченко назначена исполняющей обязанности главы райадминистрации, - сообщили «КП» в мэрии.
Занимавший до нее пост руководителя района Роман Волошин написал ранее заявление об увольнении по собственному желанию.
Примечательно, что первым, еще до официального объявления, Наталию Симаченко поздравил исторический парк «Россия – моя история», разместив сообщение об этом на своей странице в соцсети: в нем утверждается, что на предыдущем месте работы Симаченко, в администрации Первомайского района, с ней попрощались в торжественной обстановке еще накануне, 24 июня.
«Руководитель исторического парка Виктор Гладкий в ответной речи отметил большой вклад Наталии Олеговны в организацию культурно-массовых и социально значимых мероприятий на территории парка и вручил ей благодарность за плодотворное сотрудничество», - говорится в сообщении учреждения.
Известно, что до начала работы в Первомайском районе Наталия Симаченко трудилась в должности замначальника управления образования города, а до этого — директором гимназии №36.
ИСТОЧНИК KP.RU