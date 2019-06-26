В Ростовской области уничтожили девять тонн конопли

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-26T10:45:37+03:00

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В Ростовской области на борьбу с дикорастущей коноплей вышли казаки. Как рассказали в правительстве региона, в общей сложности было уничтожено почти девять тонн наркосодержащего растения. Вели борьбу больше 350 человек. В итоге, им удалось выкосить почти два гектара площадей, где рос каннабис.

Известно, что в лидерах по числу уничтоженных растений - Верхне-Донской, Донецкий и Первый Донские округа. Больше всего наркотика было уничтожено в Обливском юрте - 1,4 тонны. В тройке лидеров Усть-Белокалитвинский и Усть-Донецкий: 1 060 килограммов и 795 граммов соответственно.

Во Всевеликом войске Донском добавили, что такая работа ведется уже не первый год. Ее цель - борьба с наркоманией. В ближайшие три месяца пройдут три рейда, во время которых коноплю не только будут косить, но сжигать и закапывать. Помощь в этой работе оказывают чиновники и правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU