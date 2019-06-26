«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова рассказала, как добиться идеального тела

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-26T12:55:45+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дону активно готовит своих подписчиков к пляжному сезону. Мотиватором в этот раз выступила сама красавица, опубликовав смелый снимок, под которым оставила несколько советов - как быть стройной и красивой.

В частности, первый из них касался ужина. По мнению блондинки, он должен быть не позднее 19:00.

- Почему именно это время? - задала сама себе вопрос хозяйка странички. - Мне это морально дается легче, чем не есть после 18:00. Я уже заметила, что после двух дней вес снизился! И это меня мотивирует.

rasulova_valentina 3 работы и отношения, слегка отнимают время Foto : @tamriko_khacheresovna

В частности, ушла лишняя вода и стал виден верхний пресс. Кроме того, титулованная модель возобновила свои тренировки в спортзале, на первое время ограничившись кардиоупражнениями и растяжкой. И, конечно, минимум десять минут ее занятий - это тренировка пресса.

А еще модель предложила поклонникам создать группу, где желающие могли бы обмениваться опытом снижения веса. Многие уже поддержали ее порыв.

ИСТОЧНИК KP.RU