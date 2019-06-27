В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар
В четверг, 27 июня, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар. О нем в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы произошедшего. Известно, что возгорание произошло утром.
В четверг, 27 июня, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар.Фото: ГУ МЧС России по РО
Судя по кадрам, которые поступили в распоряжение редакции, огнем объято одноэтажное строение, который расположен в районе Ботанического сада. Говорят, что прямо в нем находился банный комплекс. Судя по видеокадрам, строение уже вряд ли уцелеет. А над вывеской Ботанического сада уже поднялся столб черного густого дыма.
В тушении задействовано тридцать человек огнеборцев и восемь спецмашин.Фото: ГУ МЧС России по РО
Дополнительный ажиотаж создают зеваки, проходившие мимо. Некоторые горожане бросились спасть свои машины, оказавшиеся неподалеку.
Судя по кадрам, которые поступили в распоряжение редакции, огнем объято одноэтажное строение.Фото: ГУ МЧС России по РО
- Информация поступила в 10:41, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. - Возгорание произошло по адресу: улица Родниковая, 2/4. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении задействовано тридцать человек огнеборцев и восемь спецмашин. В 11:11 пожар удалось локализовать.
Возгорание произошло по адресу: улица Родниковая, 2/4.Фото: ГУ МЧС России по РО
Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.
В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU