2019-06-27T11:37:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар

Очевидцы предполагают, что горит баня [видео]
Екатерина БОЛГОВАГОШЕВ Игорь
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Возле Ботанического сада уже поднялся столб черного дыма.Возле Ботанического сада уже поднялся столб черного дыма.Фото: Екатерина БОЛГОВА
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В четверг, 27 июня, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар. О нем в редакцию «Комсомолки» сообщили очевидцы произошедшего. Известно, что возгорание произошло утром.

В четверг, 27 июня, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар. Фото: ГУ МЧС России по РО

В четверг, 27 июня, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар.Фото: ГУ МЧС России по РО

Судя по кадрам, которые поступили в распоряжение редакции, огнем объято одноэтажное строение, который расположен в районе Ботанического сада. Говорят, что прямо в нем находился банный комплекс. Судя по видеокадрам, строение уже вряд ли уцелеет. А над вывеской Ботанического сада уже поднялся столб черного густого дыма.

В тушении задействовано тридцать человек огнеборцев и восемь спецмашин. Фото: ГУ МЧС России по РО

В тушении задействовано тридцать человек огнеборцев и восемь спецмашин.Фото: ГУ МЧС России по РО

Дополнительный ажиотаж создают зеваки, проходившие мимо. Некоторые горожане бросились спасть свои машины, оказавшиеся неподалеку.

Судя по кадрам, которые поступили в распоряжение редакции, огнем объято одноэтажное строение. Фото: ГУ МЧС России по РО

Судя по кадрам, которые поступили в распоряжение редакции, огнем объято одноэтажное строение.Фото: ГУ МЧС России по РО

- Информация поступила в 10:41, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ростовской области. - Возгорание произошло по адресу: улица Родниковая, 2/4. По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении задействовано тридцать человек огнеборцев и восемь спецмашин. В 11:11 пожар удалось локализовать.

Возгорание произошло по адресу: улица Родниковая, 2/4. Фото: ГУ МЧС России по РО

Возгорание произошло по адресу: улица Родниковая, 2/4.Фото: ГУ МЧС России по РО

Теперь специалистам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.

В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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