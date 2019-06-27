В Ростовской области 57 стариков приютили незнакомые им семьи

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-27T17:57:50+03:00

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В Ростовской области крышу над головой, по сути совершенно чужие люди, дали 57 старикам. Они ухаживают за теми, кто в силу своего возраста уже не может делать этого самостоятельно. Как рассказали в региональном правительстве, в лидерах - Тацинский район. Там в общей сложности удалось создать двадцать таких семей.

Главное, что помимо питания, лекарств и ухода, пожилые получают общение, которое так важно для них. В региональном минтруда добавили, что приемную семью может организовать любой совершеннолетний житель Дона. Главное условие, чтобы пожилой человек не был родственником. Кроме того, необходимо пройти собеседование. В общей сложности, каждая семья может дать приют максимум четырем людям серебряного возраста. За это помощник получает ежемесячное вознаграждение в сумме 1 117 рублей. Доплата за организацию приемной семьи в селе составляет - 243 рубля, плюс по 486 рублей – за второго и последующего подопечного, принятого в семью. Жить могут как в доме самой приемной семьи, так и у подопечного.

К слову, всего на Дону за девять лет уже создано 167 таких семей.

ИСТОЧНИК KP.RU