2019-06-30T11:37:42+03:00
Общество

В Ростовской области чаще рожают женщины до 30 лет

Цифры за год озвучили донские статистики
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Цифры за год озвучили донские статистики. Фото: ГОПАЛО Ольга.Цифры за год озвучили донские статистики. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

Донские статистики озвучили число родившихся детей в Ростовской области. По данным Ростовстата, на свет в прошлом году появились 41 052 новорожденных. Это на 5,9 процента меньше, чем в 2017-м. Известно, что мальчики рождаются чаще - их количество составило 51,8 процента.

Кроме того, чаще всего матерями становятся женщины в возрасте от 25 до 29 лет, таковых насчитали 31,9 процента от всех рожениц. На втором месте - 29,2 процента, женщины от 30 до 34 лет.

К слову, первыми и вторыми родились в своих семьях 39,8 процента детей, третьими - 14,3 процента.

А за 6,5 лет в 42 ячейках общества появились тройни. Как рассказали в региональном правительстве, начиная с 2013 года, мамам, которые враз стали многодетными полагается единовременная денежная выплата. В этом году ее размер с учетом индексации составил 66 484 рубля на каждого ребенка. По мнению чиновников, такая мера поддержки позволяет купить для малышей товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону будет работать горячая линия о субсидиях на оплату услуг ЖКХ
«Офицер - звучит гордо»: В Таганроге студенты ЮФУ получили лейтенантские звания
Часть Ростова-на-Дону осталась без воды из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону работник стащил у работодателя 40 драгоценностей
В центре Ростова-на-Дону убрали ларьки, чтобы открыть историческую мозаику
Защитник Матия Бобен покинул ФК «Ростов»
"Чудо-женщина": пьяная ростовчанка спрыгнула с четвертого этажа и осталась жива
Градоначальник Ростова-на-Дону раскритиковал чиновников Ленинского района
В Ростове-на-Дону автомобиль Mitsubishi смяло от удара о грузовик
С начала года власти Ростова-на-Дону расторгли 9 контрактов с перевозчиками
Каждая вторая управляющая компания Ростовской области имеет долги за газ
Под Волгодонском произошел крупный пожар: загорелись два дома и хозпостройка
На украшение Ростова-на-Дону к Дню города направят 23 млн рублей
"Ограбление по-ростовски": на Северном столкнулись два автобуса и инкассаторская машина
В аэропорту «Платов» из-за грозы совершил внеплановую посадку «Тигролет»
Статистические данные по Ростовской области за два века объединили в одной книге
На реконструкцию монумента героям войны в Родионово-Несветайском районе выделили 13 млн рублей
"Лебеди" из покрышек оказались вне закона в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника строительного магазина, который похитил выручку
Житель Ростовской области до смерти забил ногами подругу
Департамент экономики Ростова-на-Дону возглавила Полина Коростиева
В Ростовской области выросло число стобалльников по ЕГЭ
Количество ДТП в Ростове-на-Дону уменьшилось на 27%