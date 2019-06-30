В Ростовской области чаще рожают женщины до 30 лет

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-30T11:37:42+03:00

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Донские статистики озвучили число родившихся детей в Ростовской области. По данным Ростовстата, на свет в прошлом году появились 41 052 новорожденных. Это на 5,9 процента меньше, чем в 2017-м. Известно, что мальчики рождаются чаще - их количество составило 51,8 процента.

Кроме того, чаще всего матерями становятся женщины в возрасте от 25 до 29 лет, таковых насчитали 31,9 процента от всех рожениц. На втором месте - 29,2 процента, женщины от 30 до 34 лет.

К слову, первыми и вторыми родились в своих семьях 39,8 процента детей, третьими - 14,3 процента.

А за 6,5 лет в 42 ячейках общества появились тройни. Как рассказали в региональном правительстве, начиная с 2013 года, мамам, которые враз стали многодетными полагается единовременная денежная выплата. В этом году ее размер с учетом индексации составил 66 484 рубля на каждого ребенка. По мнению чиновников, такая мера поддержки позволяет купить для малышей товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU