В Ростове-на-Дону у продавца табачного ларька украли барсетку

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-30T16:15:39+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратился продавец одного из табачных ларьков, который расположен в Железнодорожном районе донской столицы. Мужчина рассказал правоохранителям, что у него на прилавке стояла барсетка, в которой находились документы и мобильник. Однако когда он отвлекся, то увидел, что сумочка пропала. После чего и набрал номер телефона «02».

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, стражи порядка выехали на место и внимательно изучили камеры видеонаблюдения, которые находились в торговой точке. По ним и выяснилось, что, когда продавец отвлекся за товаром, злоумышленник стащил его имущество.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет до суда, то ближайшее годы он может провести в местах не столь отдаленных.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU