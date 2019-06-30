Ростовские полицейские нашли мужчину, который обокрал пассажира маршрутки

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-30T16:51:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону жертвой карманника стал пассажир общественного транспорта. Мужчина рассказал, что заходил в маршрутку вместе с барсеткой. Однако позже выяснилось, что из его сумки пропали две тысячи рублей. Тот написал заявление в полицию. А стражам порядка удалось найти иголку в стоге сена, а точнее - подозреваемого в данной краже.

Им оказался 23-летний житель города Пролетарска Ростовской области. Как добавили в донском главке, мужчина уже успел потратить эти деньги. Он рассказал стражам порядка, что зашел в маршрутку вслед за потерпевшим, в это время и вытащил деньги из его сумочки. А на следующей остановке вышел.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело. Если его признают виновным в краже во время судебного заседания, то несколько лет он может провести в колонии. Однако сейчас его пока отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суда он будет дожидаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU