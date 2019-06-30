2019-06-30T18:52:13+03:00
Общество

Ростовчанку укусил неизвестный зверь во время купания в Голубых озерах

Женщину оправили лечиться в больницу
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанка рассказала, как ее подруга оказалась на больничной койке после того, как решила искупаться в одном из донских водоемов. В социальных сетях женщина написала, что уверена - ее знакомую кто-то укусил, вот только детально разглядеть диковинного зверя в воде они не успели. Горожанка проиллюстрировала наличие укуса снимком.

- Мы с подружкой и нашими детками решили съездить искупаться, - написала она. - Выбрали Голубые озера за Западным мостом. Шумно весело брызги во все стороны. И в этот моя подружка чувствует сильный толчок в спину. Это было животное, которое по непонятной причине подплыло к берегу, несмотря на то, что здесь резвились дети - его это не спугнуло, и укусил за плечо! По уплывающей спинке и укусу, мы предположили, что это норка.

Женщины предположили, что это укус норки. Фото: "Группа Вконтакте "Ростов Главный".

Женщины предположили, что это укус норки. Фото: "Группа Вконтакте "Ростов Главный".

После этого женщины обратились в травмпункт, откуда их отправили в горбольницу имени Семашко.

- Итог нашего отдыха, больничная койка и курс лечения! - заключила автор поста.

Некоторые подписчики решили ответить на предупреждение юмором: «Купайтесь в ванной». Под постом уже сотни лайков и десятки комментариев

ИСТОЧНИК KP.RU

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