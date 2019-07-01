ВТБ объявил о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-01T16:25:09+03:00

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В России запускается мультифакторная финтех-платформа GetFinance: первая, на которой в цифровой формат переведен весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supply chain finance) и не имеет аналогов в России. Его инициаторы - ВТБ Факторинг и компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок «Венчур Инжиниринг Лаб».

- Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке, - уверен генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов. - Платформа позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам ВТБ Факторинг, и далее - другим участникам GetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в России.

ВТБ Факторинг выступит опорной факторинговой компанией платформы.

По словам гендиректора GetFinance Егора Газетина, ВТБ Факторинг – придаст проекту гарантии и финансовую стабильность, обеспечив охват потенциальной клиентской базы. С учетом тенденций на рынке, появление этого решения весьма своевременно. Особенно для сегмента МСП в сфере госзакупок, который оценивается нами в 500 тысячи участников, более 4 миллиона заключенных контрактов и потенциалом коммерческого онлайн финансирования в 1 трлн рублей в год.

- Приглашаем всех потенциальных клиентов и партнеров присоединяться к нам и начать сотрудничать с платформой GetFinance, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU