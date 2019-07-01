Ростовский-на-Дону ЭРЗ освоил ремонт нового локомотивного оборудования

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-01T17:43:25+03:00

Ростовский-на-Дону ЭРЗ (входит в Группу компаний «ЛокоТех») освоил ремонт линейных колесных пар электровозов ЭП1(М, П). Уже выполнен ремонт опытной колесной пары, и в ближайшее время завод приступит к серийному ремонту

Изменить размер текста: A A

Для освоения ремонта нового локомотивного оборудования на заводе была разработана конструкторская документация, произведены изменения в технологической цепи. Также было модернизировано необходимое оборудование и организовано дополнительное обучение персонала.

На заводе реализуется комплекс мероприятий по освоению ремонта тяговых электродвигателей (ТЭД) серии НБ-514Б, Е электровозов 2(3)ЭС5К. Опытный ремонт ТЭД данных модификаций и проведение работы межведомственной комиссии, которая должна дать оценку соответствия деталей требованиям нормативно-технической документации, запланированы на IV квартал 2019 года - I квартал 2020 года. В следующем году также ожидается освоение среднего и капитального ремонта тяговых электродвигателей НБ520 электровозов ЭП1.

Как отмечает технический директор РЭРЗ Геннадий Воронов, успешное освоение ремонта локомотивного оборудования позволит заводу приступить к освоению новых серий электровозов, в т.ч. 2(3)ЭС5К, удерживать лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех» и сохранять стабильность работы предприятия.

Отметим, что благодаря оптимизации производственных и управленческих процессов, внедрению новой техники и технологий Ростовский-на-Дону ЭРЗ достиг рекордных показателей по выпуску продукции. В частности, по итогам 2018 года завод отремонтировал более 550 секций локомотивов ВЛ-80С (Т).

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис»и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU