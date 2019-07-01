2019-07-01T17:43:25+03:00
Общество

Ростовский-на-Дону ЭРЗ освоил ремонт нового локомотивного оборудования

Ростовский-на-Дону ЭРЗ (входит в Группу компаний «ЛокоТех») освоил ремонт линейных колесных пар электровозов ЭП1(М, П). Уже выполнен ремонт опытной колесной пары, и в ближайшее время завод приступит к серийному ремонту
Пресс-служба ООО «ЛокоТех»
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ООО «ЛокоТех»Фото: Пресс-служба ООО «ЛокоТех»
Изменить размер текста:

Для освоения ремонта нового локомотивного оборудования на заводе была разработана конструкторская документация, произведены изменения в технологической цепи. Также было модернизировано необходимое оборудование и организовано дополнительное обучение персонала.

На заводе реализуется комплекс мероприятий по освоению ремонта тяговых электродвигателей (ТЭД) серии НБ-514Б, Е электровозов 2(3)ЭС5К. Опытный ремонт ТЭД данных модификаций и проведение работы межведомственной комиссии, которая должна дать оценку соответствия деталей требованиям нормативно-технической документации, запланированы на IV квартал 2019 года - I квартал 2020 года. В следующем году также ожидается освоение среднего и капитального ремонта тяговых электродвигателей НБ520 электровозов ЭП1.

Как отмечает технический директор РЭРЗ Геннадий Воронов, успешное освоение ремонта локомотивного оборудования позволит заводу приступить к освоению новых серий электровозов, в т.ч. 2(3)ЭС5К, удерживать лидирующие позиции среди локомотиворемонтных заводов «ЛокоТех» и сохранять стабильность работы предприятия.

Отметим, что благодаря оптимизации производственных и управленческих процессов, внедрению новой техники и технологий Ростовский-на-Дону ЭРЗ достиг рекордных показателей по выпуску продукции. В частности, по итогам 2018 года завод отремонтировал более 550 секций локомотивов ВЛ-80С (Т).

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения.

В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис»и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону восстановили работу троллейбуса № 10
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей
В Ростовской области в аварии погиб один человек, четверо в больнице
«Ух, какой красивый живот»: Известная пловчиха Юлия Ефимова показала идеальный пресс
«Как звезда с обложки»: «Миссис Россия» Полина Диброва продемонстрировала стройные ноги в коротеньких шортиках
В Ростовской области пропал 82-летний пенсионер
ВТБ объявил о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance
От чего чаще всего умирают в Ростовской области озвучили статистики
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 июля 2019: где и когда
Во время ночной прогулки новый знакомый заставил ростовчанку раздеться
Ростовская учительница рисования стала миллионершей
10-летняя художница из Ростовской области победила в международном конкурсе
В Ростове-на-Дону на набережной нашли заросли конопли
Нудисты устроили облаву на ростовчанина, приехавшего поглазеть на голых дам
В Ростовской области заключенного колонии отпустили на пять дней домой за хорошее поведение
На берегу Северского Донца к ростовчанам вышел взрослый олень