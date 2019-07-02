«Ростсельмаш» отправляет 10 тысяч своих сотрудников в принудительный отпуск

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-02T16:51:04+03:00

Комбайновый завод приостанавливает свое производство в Ростове-на-Дону на два месяца

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Один из российских флагманов по производству сельхозтехники, комбайновый завод «Ростсельмаш», вынужден приостановить свое производство на два месяца. Об этом объявил совладелец предприятия Константин Бабкин.

- Принято решение доработать июль, отпраздновать юбилей завода (26 июля «Ростсельмашу» исполняется 90 лет), и с 1 августа до 1 октября коллектив уходит в отпуск, - цитирует Бабкина ТАСС. - Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы.

В принудительный отпуск, таким образом, отправятся десять тысяч человек. На самом предприятии уточнили, что этот период сотрудникам будет оплачен.

Ранее Константин Бабкин называл причиной приостановки предприятия отмену госпрограммы субсидирования производителей агротехники, учрежденной в 2013-м, которая предусматривает компенсации их затрат — сначала это было 15 процентов, а с 2015-го стало уже 25-30 процентов, в зависимости от региона.

По словам совладельца «Ростсельмаша», деньги, выделяемые в рамках этой программы на год, уже закончились неделю назад, поэтому «рынок встал, и не ближайшие месяцы в плане продаж стоят нули, нет заявок».

Добавим, что, согласно бухгалтерской отчетности, по итогам 2017 года (более свежих данных нет) выручка ГК «Ростсельмаш», в которую входят тринадцать предприятий в четырех странах, составляла 40,8 млрд рублей, а прибыль — 16,5 млрд рублей.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники.

ИСТОЧНИК KP.RU