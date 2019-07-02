2019-07-02T16:51:04+03:00
Экономика

«Ростсельмаш» отправляет 10 тысяч своих сотрудников в принудительный отпуск

Комбайновый завод приостанавливает свое производство в Ростове-на-Дону на два месяца
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На предприятии сократили план по производству комбайнов. Фото: официальный сайт.На предприятии сократили план по производству комбайнов. Фото: официальный сайт.
Изменить размер текста:

Один из российских флагманов по производству сельхозтехники, комбайновый завод «Ростсельмаш», вынужден приостановить свое производство на два месяца. Об этом объявил совладелец предприятия Константин Бабкин.

- Принято решение доработать июль, отпраздновать юбилей завода (26 июля «Ростсельмашу» исполняется 90 лет), и с 1 августа до 1 октября коллектив уходит в отпуск, - цитирует Бабкина ТАСС. - Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы.

В принудительный отпуск, таким образом, отправятся десять тысяч человек. На самом предприятии уточнили, что этот период сотрудникам будет оплачен.

Ранее Константин Бабкин называл причиной приостановки предприятия отмену госпрограммы субсидирования производителей агротехники, учрежденной в 2013-м, которая предусматривает компенсации их затрат — сначала это было 15 процентов, а с 2015-го стало уже 25-30 процентов, в зависимости от региона.

По словам совладельца «Ростсельмаша», деньги, выделяемые в рамках этой программы на год, уже закончились неделю назад, поэтому «рынок встал, и не ближайшие месяцы в плане продаж стоят нули, нет заявок».

Добавим, что, согласно бухгалтерской отчетности, по итогам 2017 года (более свежих данных нет) выручка ГК «Ростсельмаш», в которую входят тринадцать предприятий в четырех странах, составляла 40,8 млрд рублей, а прибыль — 16,5 млрд рублей.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Областной суд оставил главного архитектора Ростова-на-Дону под стражей до 22 июля
Директор информационно-вычислительного центра ЖКХ назначен замом главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту
Деньги дольщиков под защитой: ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
«Ты прекрасна, как луна»: Влюбленные фанаты посвящают песни «Мисс Россия» Алине Санько
«Какие классные преображения»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний
«Нам все желают зла, а мы цветем»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб семилетний ребенок
«Ого-го супер»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась ретро-фото в купальнике
В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 37 человек