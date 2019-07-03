2019-07-03T13:51:02+03:00
Общество

В Ростовской области к 12 годам приговорили мужчину, который насиловал падчерицу-школьницу

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

В Новошахтинске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Он не просто издевался над ребенком, но и угрожал расправой, если она кому-нибудь расскажет об их связи, либо откажется исполнять его приказы.

- Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2018 год мужчина неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы (девочка 2001 года рождения - автр), - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Суд признал его виновным. Ближайшие 12 лет мужчина будет находиться в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От 3% годовых: ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
Открыл бутылку тапком: рэпер Баста повторил трюк за Джейсоном Стейтемом
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил пешехода
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Средняя зарплата и темпы ее роста в Ростове-на-Дону оказались меньше, чем в среднем по России
«Она так живот втянула...что ребро выпирает»: Поклонники обсуждают пляжное фото супруги футболиста Дмитрия Тарасова
В Ростовской области в розыск объявлен 80-летний пенсионер
"Кто жену потерял?": в Ростове-на-Дону в тележку торгового центра заползла змея
В Ростовской области полицейский, осматривая машину подозреваемого, украл 19 смартфонов на 900 тысяч рублей
В Ростовской области в Парке Лога появилось колесо обозрения
Отключение света в Ростове-на-Дону 3 июля 2019: где и когда
В Таганроге 15-летний скутерист получил травмы, врезавшись в автомобиль
Областной суд оставил главного архитектора Ростова-на-Дону под стражей до 22 июля
«Ростсельмаш» отправляет 10 тысяч своих сотрудников в принудительный отпуск
Директор информационно-вычислительного центра ЖКХ назначен замом главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту
Деньги дольщиков под защитой: ВТБ одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 115 млрд рублей
«Ты прекрасна, как луна»: Влюбленные фанаты посвящают песни «Мисс Россия» Алине Санько
«Какие классные преображения»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала видео своих переодеваний
«Нам все желают зла, а мы цветем»: Красавица Виктория Лопырева опубликовала фото с возлюбленным
В Ростовской области при столкновении двух иномарок погиб семилетний ребенок
«Ого-го супер»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась ретро-фото в купальнике
В Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 37 человек