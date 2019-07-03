В Ростовской области к 12 годам приговорили мужчину, который насиловал падчерицу-школьницу

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-03T13:51:02+03:00

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В Новошахтинске вынесли приговор мужчине, который обвинялся в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Он не просто издевался над ребенком, но и угрожал расправой, если она кому-нибудь расскажет об их связи, либо откажется исполнять его приказы.

- Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2018 год мужчина неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы (девочка 2001 года рождения - автр), - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Суд признал его виновным. Ближайшие 12 лет мужчина будет находиться в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU