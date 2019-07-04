2019-07-04T16:48:09+03:00
Общество

В Ростовской области браконьеров осудили на 200 часов исправительных работ

Ущерб рыбаки уже оплатили
Ольга ГОПАЛО
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Ущерб рыбаки уже оплатили. Фото: УФСБ России по РО.Ущерб рыбаки уже оплатили. Фото: УФСБ России по РО.
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В Ростовской области двум рыбакам будет, чем заняться в ближайшее время. В частности, Азовский районный суд приговорил их к 200 часов обязательных работ каждого, за то что они попались с браконьерским уловом.

Как рассказали в Управлении ФСБ России по региону, двоих мужчин задержали весной этого года. При ловле они использовали запрещенные орудия, то есть сети. В итоге, ущерб, по оценкам специалистов, составил свыше 60 тысяч рублей. Деньги мужчины уже оплатили в казну. И, вдобавок, полностью признали свою вину. Однако суд все же постановил, что трудотерапия поможет им лучше усвоить урок.

К слову, почти восемь лет назад произошел такой случай: в Ростовской области браконьеры убили током более тонны рыбы. анду браконьеров в районе Веселовского водохранилища. Мужчины убивали обитателей акватории током - с помощью специального приспособления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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