«Хорошенькая вы, веснушка»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась фото в купальнике на пляже в Сочи

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-05T10:47:26+03:00

Многодетная мать рассказала, что отдых дается ей не просто.

Многодетная мать рассказала, что отдых дается ей не просто

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«Миссис Россия» Полина Диброва отправилась вместе с детьми в долгожданный отпуск, для которого выбрала черноморское побережье. И только на третий день красавица показала, как загорает и купается. Оказалось, что отдых дается модели не просто. Об этом она рассказала подписчикам своего Инстаграм.

- Малыши и я чуть подгорели, - описала она. - Море очень теплое, вход в море сложный, уже отвыкла. Федя расцарапал ногу, теперь вся вселенская грусть в глазах хромающего - настоящий мужчина. Говорит: «Надо лечить». В общем, у нас нескучно. Камешки в море бросали, в аптеку бегали.

Поклонники стали советовать, какие лекарства давать малышам, в том числе при энтеровирусных инфекциях.

- Практически от всех, кто ездил в Сочи, слышу одно и то же: рвота, понос, температура, - ввела в курс дела многодетную мать одна из подписчиц. - Держитесь, лечитесь, все плохое закончится. Хорошо отдохнуть!

А многие осыпали звезду комплиментами.ю среди которых были и такие: «Красота», «Рыжая!» и «Хорошенькая».

ИСТОЧНИК KP.RU