2019-07-05T10:47:26+03:00
Общество

«Хорошенькая вы, веснушка»: «Миссис Россия» Полина Диброва поделилась фото в купальнике на пляже в Сочи

Многодетная мать рассказала, что отдых дается ей не просто
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Многодетная мать рассказала, что отдых дается ей не просто.Многодетная мать рассказала, что отдых дается ей не просто.
Изменить размер текста:

«Миссис Россия» Полина Диброва отправилась вместе с детьми в долгожданный отпуск, для которого выбрала черноморское побережье. И только на третий день красавица показала, как загорает и купается. Оказалось, что отдых дается модели не просто. Об этом она рассказала подписчикам своего Инстаграм.

- Малыши и я чуть подгорели, - описала она. - Море очень теплое, вход в море сложный, уже отвыкла. Федя расцарапал ногу, теперь вся вселенская грусть в глазах хромающего - настоящий мужчина. Говорит: «Надо лечить». В общем, у нас нескучно. Камешки в море бросали, в аптеку бегали.

polinadibrovapolinadibrova
#День3 #НаМоре
1045 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники стали советовать, какие лекарства давать малышам, в том числе при энтеровирусных инфекциях.

- Практически от всех, кто ездил в Сочи, слышу одно и то же: рвота, понос, температура, - ввела в курс дела многодетную мать одна из подписчиц. - Держитесь, лечитесь, все плохое закончится. Хорошо отдохнуть!

А многие осыпали звезду комплиментами.ю среди которых были и такие: «Красота», «Рыжая!» и «Хорошенькая».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали рецидивиста, который обокрал квартиру
Ночь любви со школьницей закончилась для донского кадета уголовным делом
Массовое ДТП в Ростове-на-Дону: разбиты четыре машины и автобус
В Ростове-на-Дону упавшее дерево заблокировало движение по улице Ченцова
В Ростовской области потушили крупный пожар в частном доме
«Аппетит как рукой снимает!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини
В Ростовской области 11,7 тысячи семей получают деньги за рождение первенца
В Ростовской области к трем годам приговорили контрабандиста орехов, который хотел подкупить полицейского
В Ростовской области пропал 77-летний мужчина
В Ростове-на-Дону на одной из улиц провалился свежий асфальт
Погода на выходных в Ростове-на-Дону 6-7 июля 2019: метеорологи обещают ветер и до плюс 29 градусов
Через три года расплачиваться банковскими картами станут в два раза чаще
Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июля 2019: где и когда
В Ростовской области при столкновении грузовика и легковушки пострадали два человека
Во время пожара ростовчане оттащили от огня чужой автомобиль BMW
В Новочеркасске хулиган, будучи на машине, выхватил на ходу сумку у прохожего
Мемориал на Самбекских высотах будет отреставрирован к 75-летию Победы
Из квартиры ростовчанки украли технику и строительных инструментов на 160 тысяч рублей
«Не позорьте мужа!»: Хейтеры раскритиковали платье супруги футболиста Дмитрия Тарасова, в котором она пришла на свадьбу
В Ростовской области из-за надувного матраса едва не погибли двое парней
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей, которые утонули в пруду
«Очень аппетитная фигура»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в нижнем белье
Бутерброд: в центре Ростова-на-Дону легковушку смяло между двух автобусов