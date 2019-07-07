Самолет, летевший в Ростов-на-Дону, свершил экстренную посадку в Уфе из-за недомогания пассажира
Пожилого мужчину отвезли в больницу
Самолет экстренно приземлился в УФЕ из-за того, что пассажиру стало плохоФото: Архив "КП"
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Сегодня утром, 7 июля, в Уфе совершил экстренную посадку самолет компании «Ютейр». Борт направлялся из Сургута в Ростов.
Одному из пассажиров во время полета стало плохо и капитан принял решение приземлиться.
Пожилой мужчина находился в сознании, прибывшие врачи скорой помощи осмотрели его и приняли решение о госпитализации в городскую клинику
Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа», всего на борту находились 104 пассажира, все они в ближайшее время, после завершения необходимых формальностей, вылетели в свой пункт назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU