2019-07-07T14:32:44+03:00
Происшествия

Самолет, летевший в Ростов-на-Дону, свершил экстренную посадку в Уфе из-за недомогания пассажира

Пожилого мужчину отвезли в больницу
Александр СТЕПАНОВ
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Самолет экстренно приземлился в УФЕ из-за того, что пассажиру стало плохоСамолет экстренно приземлился в УФЕ из-за того, что пассажиру стало плохоФото: Архив "КП"
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Сегодня утром, 7 июля, в Уфе совершил экстренную посадку самолет компании «Ютейр». Борт направлялся из Сургута в Ростов.

Одному из пассажиров во время полета стало плохо и капитан принял решение приземлиться.

Пожилой мужчина находился в сознании, прибывшие врачи скорой помощи осмотрели его и приняли решение о госпитализации в городскую клинику

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа», всего на борту находились 104 пассажира, все они в ближайшее время, после завершения необходимых формальностей, вылетели в свой пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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