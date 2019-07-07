В Ростове-на-Дону вор украл из магазина восемь пакетов с духами

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-07T16:34:53+03:00

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В полицию поступило заявление от владельца одного из ростовских магазинов, занимающихся продажей косметики и парфюмерии. Мужчина рассказал, что со склада пропали ноутбук восемь пакетов с продукцией магазина, общей стоимостью более 35 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции задержали 34-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что мужчина ночью повредил оконную раму магазина и так проник в помещение, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Часть украденного изъята и возвращена.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU