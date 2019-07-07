2019-07-07T18:14:56+03:00
Общество

Прокуратура потребовала отремонтировать камеры в ростовском СИЗО

Камеры осматривал главный прокурор области
Илья Богатиков
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Прокуратура проверила СИЗО №1. Другой источник:прокуратура Ростовской областиПрокуратура проверила СИЗО №1. Другой источник:прокуратура Ростовской области
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Прокурор области Юрий Баранов провел проверку соблюдения прав обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1 в Ростове.

Во время проверки осмотрели камеры и карцерные помещения, провели беседы с содержащимися в них подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе женщинами и несовершеннолетними.

- Отмечено, что количество содержащихся лиц не превышает лимита учреждения, однако многие камеры требуют проведения ремонтных работ, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки проведено рабочее совещание с начальником ГУФСИН России по Ростовской области, на котором прокурор области указал на необходимость приведения в надлежащее санитарное состояние камерных помещений, обеспечения соблюдения подозреваемыми и обвиняемыми режимных требований, а также замещения вакантных рабочих мест в отряде хозяйственного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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