В Таганроге автоинспекторы нашли у водителя Hyundai Solaris 600 гр "травки"

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-08T17:02:08+03:00

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В Таганроге задержали 34-летнего жителя после того, как в его машине полицейские обнаружили «травку». Согласно официальному сообщению, Hyundai Solaris остановили для проверки документов.

- Во время проверки водитель проявлял видимые признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался, - пояснили в областной автоинспекции.

Во время досмотра иномарки инспекторы ДПС обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, который находился на заднем сиденье. Физико-химическое исследование показало, что это марихуана общей массой 612,4 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU