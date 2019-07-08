В Таганроге автоинспекторы нашли у водителя Hyundai Solaris 600 гр "травки"
В Таганроге задержали 34-летнего жителя после того, как в его машине полицейские обнаружили «травку». Согласно официальному сообщению, Hyundai Solaris остановили для проверки документов.
- Во время проверки водитель проявлял видимые признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался, - пояснили в областной автоинспекции.
Во время досмотра иномарки инспекторы ДПС обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, который находился на заднем сиденье. Физико-химическое исследование показало, что это марихуана общей массой 612,4 грамма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU