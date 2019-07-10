2019-07-10T13:02:13+03:00
Общество

Донские таможенники изъяли бронированный Mercedes-Benz стоимостью 10 млн рублей

Гражданину соседнего государства грозит крупный штраф
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Автомобиль подозреваемого изъят. Фото: Южная оперативная таможняАвтомобиль подозреваемого изъят. Фото: Южная оперативная таможня
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Сотрудники Южной оперативной таможни распространили официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 42-летнего гражданина Украины.

- Владелец бронированного автомобиля премиум-класса рыночной стоимостью порядка 10 миллионов рублей – 42-летний гражданин Украины – въехал на территорию России через таможенный пост МАПП «Матвеев Курган» и оформил временный ввоз Mercedes-Benz S600L как транспортного средства для личного пользования, - рассказали в ведомстве.

Использование автомобиля в таком формате предусматривает освобождение от уплаты таможенных платежей при соблюдении ряда условий. А мужчина, как выяснилось позже, их нарушил. В частности, во время нахождения автомобиля в России провел капитальный ремонт, а затем передал в пользование другому лицу.

- Нарушение условий временного ввоза влечет наступление уплаты таможенных платежей порядка 2,3 млн рублей, - добавили в таможне.

Автомобиль изъят и помещен на склад временного хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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