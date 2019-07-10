В Ростовской области три человека заболели болезнью Лайма

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-10T17:49:48+03:00

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В Ростовской области зарегистрировано три случая болезни Лайма, переносчиками которой являются клещи. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, двое из пациентов, у которых лабораторно дигностировано заболевание, жители города Ростова-на-Дону, еще один - из Новочеркасска.

Известно, что иксодовый клещевой боррелиоз, так еще называют эту болезнь, очень схож по симптомам с Крымской геморрагической лихорадкой. У больного могут проявляться сыпь, жар, головная боль и общая усталость. При этом самолечение не допустимо: от того, как быстро человек обратится к врачам, будет зависеть его выздоровление. Известно, что при поздних стадиях могут начаться осложнения и тогда дело закончится либо инвалидностью, либо летальным исходом.

В ведомстве добавили, что с начала года исследовали свыше трех сотен клещей, которые собрали со скота в сельской местности. И в трети случаев все они оказались переносчиками вируса Крымской геморрагической лихорадки.

Все кровопийцы были из Новошахтинска, а также Морозовского, Белокалитвинского, Каменского, Красносулинского, Октябрьского, Орловского, Пролетарского, Песчанокопского, Зимовниковского, Заветинского, Ремонтненского, Дубовского, Багаевского районы. На имя глав администраций уже направлены письма-требования о немедленном проведении истребительных мероприятий.

К слову, за это время в больницы Ростовской области обратилось больше пяти тысяч дончан после укуса клещей. Известно уже о двух летальных случаях. Медики советуют не снимать клещей самостоятельно, а обратиться в ближайший травмупнкт.

ИСТОЧНИК KP.RU