2019-07-12T10:35:41+03:00
Общество

«Лучший инженер Дона» работает в ЮФУ

Высокую профессиональную награду получил Михаил Медведев
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону назвали имя «Лучшего инженера Дона». Произошло это во время заседания общественного совета при министерстве промышленности и энергетики региона, где в торжественной обстановке и были вручены награды. В итоге, звание лучшего было присвоено Михаилу Медведеву. Он работает в НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ.

Фото: ЮФУ

Фото: ЮФУ

- Сегодня индивидуальных достижений практически не бывает, особенно в нашей сфере деятельности, - рассказал во время награждения Михаил Медведев. - Только мощные коллективы сегодня могут решать какие-то задачи: особенно это актуально в робототехнике, поскольку она представляет собой совокупность механики, электромеханики, электроники, информатики и прочего. Поэтому эта награда – награда коллектива научно-исследовательский института робототехники и процессов управления, который я и представляю.

К слову, коллектив в котором трудится «Лучший инженер Дона», занимается разработками мобильной подвижной робототехники, работает автономно, без участия оператора. - Нам удалось войти в число организаций в мире, которые могут реализовать полет летательного аппарата в полностью неопределенной среде: без карты и без глобальной навигации, - с гордостью сообщил он.

Напомним, звание «Лучший инженер Дона» Правительством Ростовской области было учреждено в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погибший во время шторма в Греции вместе с сыном ростовчанин преподавал в вузе и работал нотариусом
В мэрии заявили, что строить метро в Ростове-на-Дону нецелесообразно
Ипотека под 5% становится реальностью
Губернатор Василий Голубев отправил в отставку своего зама Михаила Тихонова
В Ростове-на-Дону потушили пожар на предприятии резиновой продукции
В Ростове-на-Дону вынесли приговор адвокату, который вымогал у подзащитного четверть миллиона рублей
В Таганроге благодаря камерам наблюдения задержали грабителя, жестоко избившего прохожего
В Ростове-на-Дону создан общественный совет по транспорту
Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Красносулинском районе возьмут под общественный контроль
ВТБ запускает «онлайн-инкассаторов» для удобства своих клиентов
«Первый шаг»: В ЮФУ наградили победителей Всероссийского конкурса
Новым замгубернатора Ростовской области стал экс-глава «министерства гостеприимства» Алексей Изотов
Отключение света 12 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дон троллейбус протаранил три иномарки
В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, который покусал полицейского за пальцы рук
В Азове рецидивист залез в дом местной жительницы, откуда стащил бензокосу
Житель Батайска ночью зарезал бомжа
В Ростовской области три человека заболели болезнью Лайма