«Лучший инженер Дона» работает в ЮФУ

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-12T10:35:41+03:00

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В Ростове-на-Дону назвали имя «Лучшего инженера Дона». Произошло это во время заседания общественного совета при министерстве промышленности и энергетики региона, где в торжественной обстановке и были вручены награды. В итоге, звание лучшего было присвоено Михаилу Медведеву. Он работает в НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ.

Фото: ЮФУ

- Сегодня индивидуальных достижений практически не бывает, особенно в нашей сфере деятельности, - рассказал во время награждения Михаил Медведев. - Только мощные коллективы сегодня могут решать какие-то задачи: особенно это актуально в робототехнике, поскольку она представляет собой совокупность механики, электромеханики, электроники, информатики и прочего. Поэтому эта награда – награда коллектива научно-исследовательский института робототехники и процессов управления, который я и представляю.

К слову, коллектив в котором трудится «Лучший инженер Дона», занимается разработками мобильной подвижной робототехники, работает автономно, без участия оператора. - Нам удалось войти в число организаций в мире, которые могут реализовать полет летательного аппарата в полностью неопределенной среде: без карты и без глобальной навигации, - с гордостью сообщил он.

Напомним, звание «Лучший инженер Дона» Правительством Ростовской области было учреждено в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU