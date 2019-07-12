2019-07-12T10:59:43+03:00
Общество

В мэрии заявили, что строить метро в Ростове-на-Дону нецелесообразно

Вместо классической подземки специалисты со следующего года займутся проектированием системы скоростного трамвая
Александр СТЕПАНОВ
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Вот такие новенькие трамваи бегают вовсю, например, по Москве.Вот такие новенькие трамваи бегают вовсю, например, по Москве.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Директор департамента транспорта южной столицы Христофор Ермашов подтвердил, что строить метрополитен в том виде, в котором он существует в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, в Ростове-на-Дону не будут: вместо подземки специалисты его ведомства взялись за тему скоростного трамвая.

- Метро, в классическом понимании, у нас нецелесообразно, - пояснил Ермашов. - Мы сосредоточились на развитии рельсового пассажирского транспорта. Легкорейсовый транспорт, скоростной трамвай сможет развивать скорость свыше 24 км/ч — выше, чем обычный трамвай.

Среди причин отказа от подземки он назвал «уникальную компактность Ростова-на-Дону как города-миллионника», а главное - недостаточный для метро пассажиропоток (нужно, по расчетам, 55 тысяч человек в час, а в южной столице едва набирается 11 тысяч, т. е. в пять раз меньше), плюс грунтовые воды, чтобы справиться с которыми придется потратить большие суммы денег.

Поэтому, сообщил Ермашов, до конца нынешнего года в городе пройдет конкурс на разработку предпроектных предложений по проектированию и строительству скоростного трамвая, линии которого будут проходить комбинированно, то есть и по наземным путям, и под землей, и над поверхностью. Более того - в некоторых местах, его вообще собираются отделить от основных потоков транспорта.

Собственно, проектирование системы скоростных трамваев в региональном центре намерены начать в 2020 году, цитирует «Ростов официальный» директора департамента транспорта города Христофора Ермашова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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