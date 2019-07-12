2019-07-12T17:54:07+03:00
Общество

«Фигура как у греческой богини»: Пловчиха Юлия Ефимова на фоне заката сразила поклонников

Фанаты не устают петь дифирамбы спортсменке
ГОШЕВ Игорь
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Фанаты не устают петь дифирамбы спортсменке. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Фанаты не устают петь дифирамбы спортсменке. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Юлия Ефимова - лидер сборной России по плаванию, по праву считается одной из самых красивых спортсменок. При этом пловчиха умудряется не только завоевывать одну награду за другой, но еще и пробовать себя в моделинге. При этом каждое ее фото не остается незамеченным - не важно в купальнике ли она, либо в одежде.

Подтверждение этому очередной снимок, сделанный в Таиланде. На нем спортсменка из города Волгодонска Ростовской области позирует на фоне заката в спортивной одежде. Но даже этот вид вызвал восторг у ее фанатов.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
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- Красивая женщина, сильная и волевая. Болеем за вас, переживаем, завидуем и мечтаем, - написал один из них.

- Фигура греческой богини, - восхитился другой.

- Какое сочетание красивой девушки и заката! - отметил еще один поклонник.

Многие пишут: «Юля хороша не только в плавании!», «Девушка, вы мне очень нравитесь», «Красота неописуемая: и Юля, и закат», «Прекрасная» и «Королева воды».

Под снимком уже больше 14 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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