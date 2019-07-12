2019-07-12T18:23:42+03:00
Общество

В Ростовской области пять человек попали в больницу, отравившись консервами и вяленой рыбой

Медики обнаружили у них признаки ботулизма
Ольга ГОПАЛО
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Все пострадавшие попали на больничную койку.Все пострадавшие попали на больничную койку.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Ростовской области ботулизм обнаружили уже у пяти человек. Такую статистику подвели в региональном Управлении Роспотребнадзор. В частности, в ведомстве сообщили, что больницы были госпитализированы жители Ростова-на-Дону, Азова, Зернограда и Неклиновского района Дона.

По словам санитарных врачей, пострадавшие употребляли в пищу продукцию домашнего изготовления: вяленую рыбу и консервы помидоров с кабачками. Симптомы у всех схожие - тошнота, нарушение зрения, двоение в глазах, поперхивание и слабость.

Медики говорят: в таких случаях не стоит заниматься самолечением, важно сразу же обращаться к врачам, так как ранняя диагностика заболевания поможет своевременное ввести антитоксическую противоботулиническую сыворотку.

Эпидемиологи советуют: в случае засолки рыбы, нужно использовать только доброкачественное рыбное сырье - без посторонних запахов, привкусов и признаков гниения. Желательно как можно раньше вынуть внутренности и промыть середину рыбы проточной водой. Кроме того, перед началом консервирования необходимо тщательно мыть овощи и фрукты. Изымать «бомбажные банки», а перед употреблением овощные консервы и грибы, приготовленные в домашних условиях, прогревать до 100 градусов в течение получаса.

Ну, и наконец, не стоит покупать в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс консервы, вяленую, копченую, соленую рыбу домашнего изготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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