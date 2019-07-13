2019-07-13T09:08:46+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку

Женщина страдает потерей памяти
Ольга ГОПАЛО
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Женщина страдает потерей памяти. Фото: "Лиза Алерт Юг".Женщина страдает потерей памяти. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлена 80-летняя Алла Лапшина. Известно, что накануне, 12 июля, она покинула территорию медицинского учреждения, расположенного в городе Таганроге. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни медперсоналу.

- В тот день она была одета в темно-синий халат, белую косынку, ярко-зеленые резиновые тапки, - рассказали волонтеры, занимающиеся поисками Аллы Сергеевны. - Рост женщины 149 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза светло-серые, волосы седые и короткие.

Ситуация осложняется тем, что пенсионерка страдает провалами памяти и может быть дезориентирована. Поэтому волонтеры обращаются ко всем, кто ее увидит - не проходить мимо чужой еды, а позвонить по номерам телефонов, которые будут указаны ниже.

В настоящее время листовки с изображением пожилой женщины распространяются в сети Интернет.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Алла Сергеевна, звоните по номеру 8-800-700-54-52 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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