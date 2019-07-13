«Малыш внезапно перестал дышать»: В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС спасли двухмесячного ребенка

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-13T10:32:55+03:00

Сейчас жизни малыша уже ничего не угрожает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Инспекторы ДПС спасли новорожденного ребенка. Инцидент на днях произошел в Западном жилом массиве города Ростова-Дону. Там к патрулирующему наряду на улице Малиновского в панике кинулись родители ребенка. Они рассказали: у их двухмесячного малыша, который находился в машине, внезапно остановилась дыхание. Понять причину они не могли.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, старший лейтенант полиции Сергей Срабионян и Степан Моргунов мгновенно оценили ситуацию. Они сели в патрульный автомобиль и с мигалками сопроводили семью в ближайшую городскую больницу № 20, в детское отделение.

В итоге, ребенку вовремя была оказана медицинская помощь. Сейчас жизни малыша уже ничего не угрожает. А родители спасенного новорожденного написали письмо на имя руководителя ведомства со словами благодарности в адрес его сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU